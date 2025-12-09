Mordfall Jennifer S.: Chatnachricht brachte Ermittler auf die Spur

Nach knapp acht Jahren ist eines der größten Kriminalrätsel Österreichs offenbar gelöst. Der 32-jährige Ex-Freund von Jennifer S. legte ein Geständnis ab und führte die Ermittler beim Truppenübungsplatz Allentsteig in NÖ zu den Überresten der seit 2018 vermissten Wienerin.

Der Ex-Freund hat sich auf einer Polizeistelle im Waldviertel gestellt und die Polizei dorthin geführt, wo er die Leiche der jungen Frau vergraben hat. Zu Mittag gab die Polizei nähere Details bekannt: "Es gibt Fälle, die lassen einen nicht los" "Es gibt Fälle, die gehen einem nahe und lassen einen nicht los, bis sie restlos geklärt sind. All diese Umstände lagen hier vor", sagte Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt zu Beginn. Es sei damals schnell klar gewesen, dass bedenkliche Umstände vorlagen. "Wir haben deshalb sehr intensiv unsere Ermittlungen geführt, die anfangs aber noch offen waren hinsichtlich einer möglichen Entführung oder eines Gewaltverbrechens", so Winkler.

Mit Unterarm gewürgt Die junge Frau wurde zuletzt lebend am 22. Jänner 2018 gesehen worden - von ihrem Ex-Freund. An jenem Tag soll der heute 32-Jährige auf seine Ex-Freundin losgegangen sein. Tatort war ihre Wohnung in der Brigittenau. "In der Wohnung wurden bei den Ermittlungen zunächst aber keine Spuren auf ein Gewaltverbrechen gefunden, es gab nirgends Blutspuren. Im Geständnis hat der Verdächtige dann gesagt, dass es durch den Streit zu einem Gerangel kam. Er hat Jennifer mit dem Unterarm von hinten gepackt und sie gewürgt, bis sie am Boden lag und keinen Puls mehr hatte", so die Ermittler bei der Pressekonferenz. Im Zuge des Streits soll die damals 21-Jährige die Beziehung auch beendet haben. Jennifers Ex-Freund geriet damals bereits unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Das Paar lebte trotz der Trennung noch gemeinsam in der Wohnung.

Ermittlungen gegen Ex-Freund eingestellt Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung waren im April 2019 aber eingestellt worden. Doch die Suche nach der Vermissten ging weiter. Erst im Oktober lobten ihre Eltern 50.000 Euro für Hinweise aus. Erneut ins Rollen gebracht haben dürfte den Fall nun eine Sprachnachricht, die den Ermittlern zugeschickt worden war. "Wir haben eine Sprachnachricht vom Beschuldigten gesichert, in der er detailliert geschildert hat, wie man am besten eine Leiche verschwinden lassen kann, ohne dass sie jemals gefunden wird. Er hat nicht gesagt, dass er das selbst bereits gemacht hat", erklärt einer der Ermittler. Von wem diese Sprachnachricht stammt, gaben die Ermittler nicht bekannt. "Die Ermittlungen in diese Richtung laufen noch. Fest steht, dass die Sprachnachricht aus dem Jahr 2025 stammt".

DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen Aufgrund dieser Sprachnachricht wurde der Mann Anfang Dezember erneut wegen Mordverdachts verhört. Nur einen Tag zuvor kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner aktuellen Freundin. "Es kam zu einer Körperverletzung. Es wurde auch ein Betretungsverbot ausgesprochen", so die Ermittler. Bei der Einvernahme Anfang Dezember gestand der Mann zunächst noch nicht, dies änderte sich aber am Wochenende. "Der Verdächtige hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und gesagt, dass es ihm leidtut. Er sei damals überfordert gewesen. Seit der Tat hat er mit niemandem über das gesprochen, was passiert ist", erklären die Ermittler.