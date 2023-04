Mordaufträge per E-Mail: Steirer in Anstalt eingewiesen

"Ich erteile den Auftrag, Herrn S. und die Bewohner des Hauses wegen Spionage zu ermorden": Dieses E-Mail hat ein Steirer im November 2022 unter anderem an das Land Steiermark, die Bundesregierung und die Staatsanwaltschaft geschickt. Seine Nachrichten brachte ihm am Mittwoch bei einer Verhandlung eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ein. Der psychiatrische Sachverständige hatte ihn als nicht zurechnungsfähig eingestuft.

"Anonymer Mordauftrag"

Das Schreiben, das der 45-Jährige versandte, trug die Überschrift: "Anonymer Mordauftrag". Wäre er zurechnungsfähig, hätte er sich als Bestimmungstäter zu einem versuchten Mord verantworten müssen. Immerhin verteilte er den "Mordauftrag" recht großzügig, auch das Justizministerium und das Bundesheer bekamen laut Ankläger das E-Mail.