Mord an Grazer Influencerin: Die Untersuchung von Autowrack dauert noch

Im Fall der am Samstag der Vorwoche tot aufgefundenen Grazer Influencerin gab es am Donnerstag vorerst keine weiteren bedeutenden Ermittlungsergebnisse. Die Untersuchung des ausgebrannten Pkw des festgenommenen Ex-Freundes der Frau dauere noch an, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der APA. Auch sei das abschließende Obduktionsergebnis noch ausständig. Der der Tötung verdächtige Ex-Freund werde noch einige Tage lang befragt werden, so die Polizei.

Die Frau ist durch massive Gewaltanwendung gegen den Hals getötet worden, wie aus dem vorläufigen Obduktionsergebnis hervorging. Sie wies Hämatome am Hals - offenbar durch Würgen entstanden - auf, ferner Gewalteinwirkungen gegen das Gesicht sowie eine einzelne Stichverletzung am Hals. Letztere sei aber nicht "todeskausal" gewesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Waffe oder das Werkzeug, die die Wunde verursacht habe, sei bisher nicht gefunden worden.