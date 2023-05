Moped aus brennendem Schuppen gerettet: Zwei Tiroler verletzt

Beim Brand eines Schuppens in Zirl (Bez. Innsbruck-Land) am Samstagnachmittag haben zwei Männer eine Rauchgasvergiftung erlitten, einer davon hat sich auch Verbrennungen an den Händen und im Gesicht zugezogen.

Passanten versuchten vergeblich Feuer zu löschen

Ein Fußgänger war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Alarm geschlagen. Der 34-jährige Schwiegersohn des Besitzers und der Fußgänger versuchten vergeblich, die Flammen zu löschen, die Feuerwehr hatte die Situation rasch im Griff, informierte die Polizei.