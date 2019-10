„Mobbing und Gewalt werden sich in Zukunft noch verstärken“

Das dürfte in großem Maß auf Cybermobbing zutreffen, denn nahezu alle Schüler (konkret 95,7 Prozent) leben auch in der virtuellen Parallelwelt. Drei Stunden täglich verbringen sie durchschnittlich in sozialen Netzwerken. „Das macht es Mobbern leicht, aktiv zu werden“, warnen die Studienautoren und mahnen: Nicht unbedingt der frühe Besitz von Smartphones sei problematisch, sondern das fehlende Rüstzeug, damit umzugehen. „Das passiert, da viele Eltern selbst keine Medienkompetenz besitzen und ihnen das Wissen fehlt, welche Kontrollmöglichkeiten es gibt.“