Mit Glasflaschen zugeschlagen: Streitereien in Vorarlberg eskalierten

Die Voralrberger Polizei ermittelt in drei Fällen schwerer Körperverletzung, die sich in der Nacht auf Allerheiligen zugetragen haben. Eventuelle Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden. Zu den Auseinandersetzungen jeweils mehrerer Personen war es vor dem Festspielhaus in Bregenz und einem Lokal in Lustenau gekommen.

Mit Glasflaschen zugeschlagen

Mehrere Unbekannte hatten auf dem Vorplatz des Bregenzer Festspielhauses gegen 2.55 Uhr ein laut Polizei 24 Jahre altes Opfer durch Faustschläge und Tritte schwer am Kopf verletzt. Etwa eine halbe Stunde später kam es im Nahbereich, auf dem Parkplatz des Festspielhauses, zu einer weiteren Körperverletzung. Hier schlugen sie mit zwei Glasflaschen auf ein 27-jähriges Opfer ein. Dieses erlitt mehrere Schnittwunden im Gesichtsbereich.

Streit mit Türstehern

Ein 18 Jahre alter Gast aus Dornbirn, der zuvor aus einem Club in Lustenau bei der Zellgasse verwiesen worden war, fing gegen 2.00 Uhr eine handgreifliche Auseinandersetzung mit mehreren Türstehern an. An der Rangelei beteiligten sich laut Polizei auch ein 23- sowie ein 26-jähriger Mann aus Bregenz. Der Club-Betreiber, der die Szene über eine Videokamera beobachtet hatte, rannte daraufhin zu dem Tumult und setzte gegen zwei Beteiligte Pfefferspray ein. Der 18-Jährige wurde von Unbeteiligten auf dem Parkplatz erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

In allen Fällen bittet die Polizei Zeugen der Vorfälle, sich mit ihr unter der Nummer 059133 8120 (Polizeiinspektion Bregenz) oder 059 133 8144 (Polizeiinspektion Lustenau) in Verbindung zu setzen.