Mit einem „Halleluja“ zur Priester-Fußball-EM

„Wir als österreichische Nationalmannschaft versuchen, die Internationalität der Kirche aktiv zu leben“, so Kapitän Wurzer. Für ihn ist es besonders wichtig, dass zuletzt einige junge Geistliche in das Team eingebaut werden konnten. Denn das sei einer der wichtigsten Punkte, um sportlich erfolgreich zu sein, so Wurzer: „Zum Favoritenkreis zählen wieder jene Länder, die aus einem großen Pool von jungen Geistlichen wählen können, wie etwa Polen oder Kroatien.“

Wurzer tippt heuer auf die Slowakei als Gewinner des Turniers. Für ihn haben die Slowaken fast einen Heimvorteil. Zudem waren sie in den letzten Jahren immer wieder weit vorne dabei.