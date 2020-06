Millionenbetrug mit Scheinfirma

Wilfried Lehner, Chef der heimischen Finanzpolizei, spricht von einem "attraktiven System" (siehe auch Interview). Wer darin verankert sei, möchte oft gar nicht mehr offiziell arbeiten. Das betreffe In- wie Ausländer gleichermaßen. Diese Scheinfirmen gibt es übrigens fast ausschließlich in Wien. "Hier kann man offenbar leichter in der Anonymität untertauchen", meint Lehner.

Die Unternehmen haben den Vorteil, dass sie billiger anbieten können. Wer keine Abgaben zahlt, kann natürlich die Konkurrenz beim Preis locker schlagen.

Die Finanzpolizei schätzt, dass der Schaden pro Jahr für den Staat 300 Millionen Euro ausmacht. Sozialminister Rudolf Hundsdorfer sprach sogar schon von bis zu einer Milliarde Euro. Seit Jahren gibt es immer wieder Versuche, diesen Missbrauch abzustellen – doch das ist nicht so leicht.