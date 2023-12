Millionenbetrug in Vorarlberg: Kein Beschuldigter mehr in U-Haft

In der Betrugsaffäre in Vorarlberg, in die Siemens, zahlreiche Unternehmen sowie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) involviert sind, wird nach wie vor ermittelt. Am Dienstag sei der letzte Beschuldigte, der noch in U-Haft saß, entlassen worden, so Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Donnerstag.