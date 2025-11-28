Gegen die katholische Militärdiözese laufen aktuell Beschwerden und hierarchische Rekurse beim Heiligen Stuhl in Rom, jetzt hat Militärbischof Werner Freistetter ein weiteres Thema am Kochen. Eine 21-jährige Soldatin hat am 22. Oktober "einen Vorfall" mit dem katholischen Militärdekan aus der Steiermark gemeldet, woraufhin das Militärkommando Steiermark tätig wurde.

Bei weiteren Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass es zwischen dem Militärdekan, der heuer 60 wurde, und der jungen Soldatin über längere Zeit hinweg einen - meist vom katholischen Priester initiierten - Chatverlauf gegeben. Dieser wurde vom Bundesheer zumindest so bedenklich eingestuft, dass der Priester von seinem Posten in Graz abgezogen und nach Wien beordert wurde.

Versetzung nach Wien

Jetzt soll er beim Militärbischof in Wien untergebracht sein. Aus der Militärdiözese wird die Versetzung bestätigt, allerdings will sich Militärbischof Freistetter zu dem Fall gar nicht äußern. Obwohl es sich bei dem Betroffenen um einen Priester der Diözese handelt, sei das "eine Sache des Bundesheeres", heißt es aus dem Büro Freistetters. Ob der Bischof mit dem Betroffenen bereits ein ernstes Wort geredet habe, wurde kommentiert: "Wir warten die Untersuchungen des Bundesheeres ab."

Strafanzeige erstattet

Das Bundesheer bestätigt, dass ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde, ebenso, dass der Dekan von seinem Posten in der Steiermark abgezogen wurde. Diese Maßnahme der Versetzung, die im Einzelfall getroffen wird, ist die zweite Stufe an möglichen Maßnahmen bei Disziplinarverfahren. Denn bei nicht zu gravierenden Vorwürfen verbleiben die Personen oftmals auch auf ihrem Posten.

Und für eine Enthebung wogen die Vorwürfe offenbar nicht schwer genug. Aber schwer genug, um am heutigen Freitag gegen den Militärdekan Strafanzeige zu erstatten. Warum erst jetzt? "Es braucht Zeit, alle Informationen einzuholen und auszuwerten", erklärt ein Sprecher des Bundesheeres.

Damit ruht das Disziplinarverfahren gegen den Mann, bis es ein rechtskräftiges Gerichtsurteil oder eine rechtskräftige Einstellung des Verfahrens der Staatsanwaltschaft gibt.