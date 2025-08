Das Kreuz mit der Militärdiözese

Was die Beschwerdestelle nicht anführt: Warum sie für das Bewerten der Zuständigkeit über ein Jahr braucht.

Jetzt, kurz nach Erscheinen des KURIER-Berichts über die Zustände in der Militärdiözese, gibt es eine Entscheidung, mit 16. Juli 2025 datiert und im Auftrag der Bundesministerin unterfertigt.

Die Beschwerde wurde am 10. Juli 2024 bei der parlamentarischen Beschwerdekommission eingebracht und nicht und nicht behandelt.

Es liege aber in der Natur der Sache, dass tiefgreifende Reformen eingelaufener Systeme „nicht immer alle Mitarbeiter, die in die alten Prozesse eingegliedert waren, erfreuen.“

Damit würden lediglich Personen ersetzt, die Kritik an der Verwendung der Mittel geübt und Jahresabschlüsse und Budgets aus inhaltlichen Gründen wegen der Verwendung der verfügbaren Mittel nicht genehmigt haben. Von einer „Beratungsresistenz auf allen Ebenen“ geht die Kritik hin bis zu „schikanösem Agieren“ des Generalvikars.

Nach dem KURIER-Bericht meldeten sich Mitglieder der Militärdiözese aus ganz Österreich . Was alle einte: Die Sorge, dass aufgrund der Vorgänge in der Führung der Militärdiözese diese wichtige Institution Schaden nehme.

Die Militärakademie in Wiener Neustadt mit der St. Georgs Kathedrale.

Dass Bischof Freistetter die Seelsorge in den Kasernen bei den Soldatinnen und Soldaten nicht am Herzen liegt, sei „ein Gedankensprung, dessen Konkludenz sich uns nicht ganz erschließt“.

In einem Interview mit der Kirchenzeitung der Sonntag ging Bischof Freistetter auf den KURIER-Bericht ein und betonte, dass die Konflikte nur die obere Leitungsebene betroffen hätten, und betonte: „Es ist nicht turbulent.“

Zur Sprache kommt erneut fehlende Wertschätzung, frauenfeindliche Aussagen. Und dass der Bischof die ihm zugetragene Kritik oft heruntergespielt habe. Das wird von der Militärdiözese entschieden zurückgewiesen: Der Bischof habe auf konkrete Anschuldigungen reagiert und Maßnahmen gesetzt, was den Vorwurf der mangelnden Kritikfähigkeit konterkariere.

Angesprochen wird dabei die „mangelnde Kritikfähigkeit“, Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mangelndes Interesse an der Seelsorge in den Kasernen bei den Soldatinnen und Soldaten, dafür eine Verstärkung der „Offiziersseelsorge mit Blick nach oben“, wie ein Betroffener ernüchtert diagnostiziert.

Auch werde das Ansehen der Militärdiözese und der Kirche durch dieses Verhalten ramponiert, fürchten Kritiker, die aus Sorge vor beruflichen Repressalien ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. Und das zieht sich durch die Militärpfarren in ganz Österreich, wie die Reaktionen von Betroffenen zeigen.

Striedinger in Rom

Ebenfalls bestätigt wird die Kritik an der Rom-Reise, und dass die Bezahlung der Reise für Generäle de facto der militärischen Seelsorge Geldmittel entzogen habe. So war etwa Generalstabschef Rudolf Striedinger samt Gattin auf Einladung des Militärbischofs in Rom mit, ebenso zahlreiche andere hohe Offiziere.

Aus der Pressestelle des Ministeriums heißt es dazu, dass Striedinger und seine Frau auf Einladung des Militärbischofs an der Rom-Reise teilgenommen haben und die Kosten dafür vom bischöflichen Vermögensfonds übernommen worden seien: „Reisegebühren wurden von keinem Bundesheer-Bediensteten zusätzlich abgerechnet.“

International üblich

Dass Striedinger als höchster Repräsentant des Österreichischen Bundesheeres mit nach Rom gekommen ist, sei positiv in Rom aufgenommen worden, betont man beim Bundesheer.

Ob die Einladung für Striedinger, seine Frau und andere hohe Offiziere im Sinne der Seelsorge der Militärdiözese ist, wurde vom Verteidigungsministerium nicht kommentiert. Die Militärdiözese betont, dass es den internationalen Gepflogenheiten entspreche, dass Mitreisende dieser Ranghöhe in Begleitung ihrer Ehepartner reisen. Auch seien „alle Dienstgrade, -ränge und die Miliz berücksichtigt" worden.

"Bischof weiß über Stimmung Bescheid"

Zur Stimmungslage in der Militärdiözese, die sich nach den zahlreichen Gesprächen des KURIER mit Betroffenen als angespannt darstellt, sagt die Militärdiözese: „Der Bischof weiß über die Stimmung im Großen und Ganzen Bescheid.“

Konkrete Beschwerden und Hinweise auf Missstände würden immer sehr ernst genommen und an die zuständigen Gremien weitergeleitet werden. Auf unkonkrete Kritik könne nur schwer konkret eingegangen werden, heißt es etwa zur Sorge, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich vor Repressalien fürchten würden.