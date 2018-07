Miernicki: Zuversicht für Wirtschaft in NÖ

Seit mittlerweile 15 Jahren steht Helmut Miernicki an der Spitze von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes NÖ. In der KURIER-Reihe „Warum eigentlich?“ auf SchauTV manifestierte er seine Zuversicht für die wirtschaftliche Entwicklung in Niederösterreich und legte jene Kriterien auf den Tisch, die heute für Betriebsansiedelungen entscheidend sind.

Das Gespräch fand an jenem Tag statt, an dem die Industriellenvereinigung NÖ ihr Konjunkturbarometer für das Bundesland veröffentlichte. Und da wurde dem wirtschaftlichen Aufschwung auch ein Dämpfer vorausgesagt. Helmut Miernicki sieht es aus seinen täglichen Erfahrungen bei ecoplus heraus derzeit nicht so: „Wir sind in zwei Punkten ein gewisser Gradmesser. Einerseits durch die Nachfrage bei unseren Wirtschaftsparks und den Mietobjekten dort. Andererseits wegen der Betriebe, die wir bei Ansiedelungen betreuen. Und ich kann da nur sagen: die Wirtschaft boomt.“ Natürlich müsse man vorsichtig sein und Entwicklungen genau beobachten. Aber: „Die Stimmung ist ausgezeichnet. Ich sehe – wie viele Unternehmer – sehr positiv in die Zukunft.“

Wenn es um Betriebsansiedelungen in NÖ geht, dann ist für ihn auch klar, was entscheidende Faktoren sind: Serviceangebot, Infrastruktur und nicht zuletzt die politische Stabilität und Berechenbarkeit. Miernicki: „Es wird von Investoren sehr genau beobachtet, welche Antwort man erhält, wenn man zu Entscheidungsträgern des Landes geht. Ist ein Ja ein Ja oder ein Nein ein Nein.“