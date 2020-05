Reitterer: "Brauchen mehr Mut in der Asyl-Frage"

Steiermarks

Franz Voves

Wahlkampf

Auch wenn ich derzeit nicht in der Haut der Innenministerin stecken will, die Politik muss lernen mit dieser Situation umzugehen. In der Flüchtlingsfrage kann man es nicht jedem recht machen. Denn wie heißt es so schön: Zu viel gefürchtet ist auch gestorben. Von den Bürgermeistern aufwärts haben alle Angst, dass dann die FPÖ gewählt wird. Dann wählen halt knapp 30 Prozent die FPÖ. Aber dann gibt es immer noch über 70 Prozent, die den Menschen helfen wollen. Wir brauchen mehr Mut in der Asyl-Frage. Natürlich weiß ich auch, dass es bei der Zeltaktion darum geht, Europa zu zeigen, wir brauchen mehr Solidarität in der Flüchtlingsfrage. Aber es ist tragisch, dass diese Botschaft auf den Rücken der hilfesuchenden Menschen ausgetragen wird.

Apropos: Kalkül. Wie lange hat die ÖHV abgewogen, ob die Hilfsaktion eine gute PR-Aktion ist oder dem Geschäft schadet?

Es war von Sepp Schellhorn, Gregor Hoch und von mir eine spontane Aktion. Ohne Kalkül. Meine Gedanken waren: Wenn ich bei mir zu Hause einheizen muss, weil es im Mai so kalt ist, wie müssen dann die Flüchtlinge frieren? Alle meine Aktionen, auch in meinem Öko-Hotel, sind authentisch. Die Reaktionen der Mitarbeiter und Gäste sind größtenteils positiv. Aber es kamen auch Mails in die ÖHV, dass sie nach dieser Aktion, nie wieder Urlaub ins Österreich machen. Ich habe nicht die Sorge, dass die Hälfte der Gäste weg bricht. Wenn jemand nicht damit klar kommt, dass ich Menschen in Not eine Unterkunft zur Verfügung stelle, dann habe ich zum Glück das Privileg, auf diesen Gast verzichten zu können.

Hat die Politik die Solidarität verlernt?

Hier steht leider die Parteilinie über den eigenen Empfindungen. Ich denke, dass jeder Mensch in seiner tiefsten Seele hilfsbereit ist.

Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske hat die Tourismus-Unternehmer als Sozialschmarotzer bezeichnet. Auf der einen Seite Flüchtlinge aufnehmen und dann Mitarbeiter außerhalb der Saison arbeitslos melden. Wie passt dieses Bild zusammen?

Welcher Unternehmer bitte zahlt die Löhne weiter, wenn er seinen Betrieb zusperrt? Ich habe Herrn Kaske auch einen Brief geschrieben, dass ich mich auf diese Diskussion öffentlich nicht einlasse. Ich wehre mich auch gegen dieses ständige Hinhauen auf die Hoteliers. Wir sind der zweitwichtigste Wirtschaftszweig in Österreich, waren der Motor in der Wirtschaftskrise.