Messerattacke in Tirol: Zwei Schüler verletzt

Ein 19-Jähriger hat Dienstagabend vor einer Berufsschule in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) im Zuge eines Streits zwei 16-Jährige mit einem Klappmesser attackiert und verletzt. Er versetzte den beiden Jugendlichen einen Bruststich bzw. einen Stich in den Hals. Daraufhin wurde der 19-Jährige von Mitschülern überwältigt und ebenfalls verletzt. Das Motiv für die Tat war vorerst unklar.

Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik bzw. in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Der 19-Jährige dürfte die schwersten Verletzungen davongetragen haben, sagte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund der APA. Er erlitt einen Schädelbruch. Alle drei waren Mittwochvormittag zunächst nicht vernehmungsfähig.

Das Landeskriminalamt nahm inzwischen Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf. Bei dem Täter sowie einem Opfer handelte es sich laut Hundertpfund um Einheimische, bei dem zweiten Opfer um einen Briten.