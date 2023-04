Messerattacke in Salzburg: Verdächtiger nannte "Groll" als Motiv

Die Aufforderung, das Haus zu verlassen, war offenbar der Anlass für die Messerattacke eines 28-jährigen Salzburgers, bei der am Mittwochnachmittag in einer Sozialeinrichtung in Elsbethen (Flachgau) am südlichen Stadtrand Salzburgs zwei Angestellte schwer verletzt worden sind.

Das gab die Polizei am Donnerstag nach der Befragung des mutmaßlichen Täters bekannt. Die beiden Betreuer wurden durch Messerstiche schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Betreuer mit Bauchstich verletzt

Der 28-Jährige suchte am Mittwoch die Einrichtung auf, die auf die Wiedereingliederung von psychisch Kranken in die Arbeitswelt spezialisiert ist, und traf dort am Gang auf die beiden Betreuer im Alter von 46 und 57 Jahren. Als sie ihn aufforderten, das Haus wieder zu verlassen, zog er ein Messer aus der Hosentasche und versetzte dem Älteren einen Bauchstich.