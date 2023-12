Messerattacke in der Steiermark: 48-jähriger Mann in Lebensgefahr

Ein Streit zwischen zwei Russen ist in der Nacht auf Samstag in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) völlig eskaliert. Ein 57 Jahre alter Mann wurde festgenommen, er dürfte den 48 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Laut Polizei wurde der Verdächtige festgenommen. Das Opfer der Messerattacke wurde in den frühen Morgenstunden notoperiert, der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 3.40 Uhr wurde die Polizei wegen des Streits der beiden Männer im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses alarmiert. Im Keller unter der Stiege fanden die Beamten den schwer verletzten 48-Jährigen. Er hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und am Oberschenkel, war kaum ansprechbar. Die Polizisten leisteten bis zum Eintreffen von Rotem Kreuz und Notarzt Erste Hilfe. Er wird im LKH Graz behandelt.