Meisterin mit einem goldenen Händchen

Ihr Weg zur Goldschmiedin war dennoch kein direkter: „Obwohl mich Handwerk immer schon interessiert hat. Als ich zehn war, hat mir mein Vater gezeigt, wie man näht, und seitdem habe ich lange meine Kleidung selbst hergestellt.“ Nach der Schule in der Slowakei hat sie dennoch zunächst zwei Jahre Wirtschaft studiert. Richtig berührt hat sie das aber nicht. Und so zog sie mit 20 Jahren nach Wien – eigentlich nur, um die Sprache zu lernen. Und vielleicht, um den Traum der Großmutter zu leben, denn die wollte immer in Wien studieren.

Während diesen Aufenthalts verliebte sich Martina Hartinger aber in die Stadt und in einen Mann – und blieb. Erst in Wien wurde nach und nach der Wunsch lauter, einer Arbeit nachzugehen, bei der man etwas schaffen kann. „Und bei der ich richtig gut bin.“