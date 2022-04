Mehrheit der Österreicher will Lebensmittelverschwendung vermeiden

Jährlich werden in Österreich 157.000 Tonnen an noch brauchbarem oder original verpacktem Essen weggeworfen, das entspricht pro Haushalt in nur einem Jahr Nahrung im Wert von 300 bis 400 Euro. Dem gegenüber gaben in einer Umfrage durch Marketagent.com fast 75 Prozent der Befragten an, es sei ihnen ein persönliches Anliegen, so wenige Lebensmittel wie möglich zu verschwenden, berichtete der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Mittwoch.

Laut den Ergebnissen achtet die Mehrheit der Personen auf die richtige Lagerung, um die Haltbarkeit zu verlängern; verwertet übrig gebliebene Speisen zu "Restlessen" und trennt konsequent ihren Biomüll. Beim Einkaufen wird auf regionale und saisonale Herkunft geachtet, bevorzugt zu kleinen, überschaubaren Mengen gegriffen und versucht, Verpackungen zu vermeiden. Demografische Unterschiede gibt es jedoch, denn Frauen sind dabei achtsamer als Männer und ältere Personen deutlich bemühter als Junge.