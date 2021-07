Mehrere Verletzte bei Explosion in Feistritzer Firma

Fünf Personen sind am Samstagvormittag bei einer Explosion in einem Industriebetrieb in Feistritz ob Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) verletzt worden. Wie das Rote Kreuz mitteilte, erlitten zwei von ihnen Verbrennungen dritten und vierten Grades, sie wurden von Rettungshubschraubern ins Klinikum Klagenfurt und ins LKH Graz gebracht. Die drei weiteren Betroffenen wurden leicht verletzt.

Die Explosion hatte sich laut Feuerwehrangaben bei Wartungsarbeiten in einem Niederspannungsraum ereignet. Laut Polizei wurden die Arbeiter von einem Lichtbogen verletzt, der bei einem Kurzschluss entstanden war. Zwei Elektriker (49 und 50 Jahre alt) waren gemeinsam mit drei Mitarbeitern (19, 24 und 25 Jahre alt) des betroffenen Betriebes dabei, in einer Halle Zuleitungen zu verlegen, als der Kurzschluss auftrat.

Zwei praktische Ärzte hatten die Erstversorgung der Verletzten übernommen, weiters waren vier Feuerwehren mit 38 Mann, zehn Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.