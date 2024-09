Mehrere Unfälle mit Schwerverletzten in den Tiroler Bergen

Bei mehreren Unfällen in der Tiroler Bergwelt sind am Samstag mindestens vier Personen verletzt worden, drei davon schwer. In Finkenberg (Bezirk Schwaz) stürzte ein 43-jähriger Wanderer rund 30 Meter über felsiges Gelände ab, ebenfalls im Zillertal - in Mayrhofen - brach sich ein 51-Jähriger beim Wandern den Unterschenkel und eine 27-Jährige prallte mit einem Kopf gegen einen Felsen. In Oberlienz (Osttirol) kam ein Mountainbiker schwer zu Sturz, informierte die Polizei.