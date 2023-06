Schüsse in der Steiermark: Ein Toter, mehrere Personen aus Keller gerettet

Nachdem in einem Wohnhaus in Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark mehrere Schüsse gefallen sein sollen, kommt es aktuell zu einem Großeinsatz der Polizei und der Cobra. Eine Person dürfte getötet worden sein, berichtet die Polizei.

Kurz vor 11 Uhr wurde über den Notruf Anzeige erstattet, dass in einem Wohnhaus in Mooskirchen mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Dabei konnten mehrere Personen in den Keller des Hauses flüchten – eine Person soll getötet worden sein.

89-Jähriger soll geschossen haben

Laut polizeiinternen Informationen soll heute um kurz vor 11 Uhr ein 89-Jähriger einen 57-Jährigen, wahrscheinlich seinen Schwiegersohn, erschossen haben. Der Täter befinde sich derzeit noch im Wohnhaus.

Der Polizeisprecher Fritz Grundnig bestätigt um kurz vor 13 Uhr, dess es sich bei dem Schützen um eine "ältere männliche Person" handle. Das Opfer sei jünger und ebenfalls männlich.

Der Einsatzort sei derzeit "großräumig abgesperrt", sagt Grundnig.

Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe und die genauen Umstände sind aktuell noch nicht klar. Zahlreiche Polizeistreifen haben das Gebäude jedoch bereits umstellt, heißt es von der Polizei. Zudem ist das Einsatzkommando COBRA sowie eine Verhandlungsgruppe vor Ort im Einsatz.

Mehr Infos in Kürze!