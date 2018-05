Mehr Verurteilungen, aber weniger Gewaltdelikte

Im Jahr 2017 wurden in ganz Österreich 11.960 Ausländer verurteilt. Das sind um 444 mehr als im Jahr 2016, und das ist der Grund, weshalb die Zahl der Verurteilten wieder minimal (nämlich um knapp ein Prozent) gestiegen ist. Von den insgesamt 28.286 verurteilten Personen war im Vorjahr die Mehrheit (16.326) Österreicher.

In den vergangenen fünf Jahren seit 2013 ging die Zahl der Verurteilungen (30.746) um rund zehn Prozent zurück. 1985 gab es in Österreich mit 84.096 einen Höchststand. Männer werden fast sechs Mal so oft verurteilt wie Frauen. 94 Prozent sind volljährig. Rund ein Drittel der Rechtsbrecher, die 2017 vor Gericht eine Strafe ausfassten, waren innerhalb von vier Jahren erneut verurteilt worden. Diese Wiederverurteilungsrate ist gegenüber 2016 um knapp ein Prozent gesunken.