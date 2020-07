Mehr Tests – und eine Debatte über die Schulschließungen

In Linz gab es rund um die „Pfingstkirche Gemeinde Gottes“ Dutzende Ansteckungen: Am Donnerstag waren 99 Fälle bekannt.

Auch durch diesen Cluster stiegt die Anzahl der Neuinfektionen in dieser Woche sprunghaft an, am Mittwoch waren es 107, am Donnerstag 68. Ein normalisierter Wert, wie Anschober anmerkte, aber: „Noch immer ein Wert, der mir persönlich zu hoch ist.“ Bundesweit gab es am Donnerstag 722 Erkrankte, am Dienstag waren es dagegen erst 583.

Regionaler Ausbruch

Die meisten der neuen Infektionen vom Donnerstag gab es in Oberösterreich, 42 nämlich. 1.400 Menschen sind laut Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Oberösterreich in Quarantäne. Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte, es seien trotz des Anstiegs keine österreichweiten Maßnahmen vorgesehen. „Das Wichtigste ist, dass es ein regionaler Ausbruch bleibt.“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädierte für „mehr und schnellere Tests“ - und freiwillige Rückkehr zum Mund-Nasen-Schutz: „Es wäre sinnvoll, wenn man Masken gratis und niederschwellig zur Verfügung stellen würde, zum Beispiel am Eingang von Supermärkten.“