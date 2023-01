Mehr Neuzulassungen bei Elektroautos als bei Diesel-Pkw

Burgenlands E-Auto-Käuferinnen und Käufer schrieben im Vorjahr Geschichte, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt: Das erste Mal wurden in einem Bundesland in Österreich mehr Elektroautos (1.097) neuzugelassen als Diesel-Pkw (1.083).

Insgesamt waren im Vorjahr 16,9 Prozent der burgenländischen Neuwagen Elektroautos, österreichweit waren es 15,9 Prozent, am höchsten war der E-Pkw-Anteil in Vorarlberg mit 20,3 Prozent, informiert der VCÖ. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 betrug im Burgenland der E-Pkw Anteil lediglich 1,5 Prozent.

Im Burgenland hat der Bezirk Eisenstadt-Umgebung mit 20,4 Prozent knapp die Nase vorne. In der Landeshauptstadt Eisenstadt (inklusive Rust) waren 20,1 Prozent der Neuzulassungen Elektro-Autos, im Bezirk Neusiedl am See 18,2 Prozent und im Bezirk Güssing waren es 15,2 Prozent, wie die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Am niedrigsten war der Anteil im Bezirk Jennersdorf mit 13,4 Prozent.

Österreichweit ist der Unterschied zwischen den Bezirken noch größer. Den höchsten E-Pkw-Anteil hat der Wiener Bezirk Ottakring mit 49,9 Prozent. Der Grund: Im 16. Bezirk hat Österreichs größte E-Auto Leasingfirma Instadrive ihren Firmensitz.

„Österreichweit werden heuer die Elektroautos die Diesel-Pkw bei den Neuwagen überholen“, prognostiziert VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.