Mehr als 900.000 Raser in einem Jahr

In Niederösterreich gibt es zehn Außenstellen der Landesverkehrsabteilung, sogenannte Autobahnpolizei inspektionen, die auf das ganze Bundesland aufgeteilt sind und österreichweit die höchste Dichte aufweisen. 230 der insgesamt 456 Mitarbeiter sind in einer dieser Inspektionen tätig. Die Außenstellen sind in Alland, Altlengbach, Amstetten, Großkrut, Krems, Melk, Schwechat, Stockerau, Tribuswinkel und Warth stationiert. Die Aufgabengebiete reichen von der Radar-, über die Verkehrskontrolle, bis hin zu tödlichen Unfällen.