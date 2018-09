Medikamente verwechselt? Heimbewohnerin starb

Die Pflegeleitung untersuchte den Vorfall. „Die Pflegeassistentin kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sie der 71-Jährigen die richtigen Tabletten auf das Frühstückstablett gelegt hat. Dieser Umstand und die medizinische Reaktion der Patientin begründen den Verdacht, dass es zu einer Verwechslung gekommen sein könnte“, sagt Eric Stoiser, medizinischer Leiter der Grazer Gesundheitszentren. Eine Mitbewohnerin nehme nämlich täglich stark blutdrucksenkende Mittel ein, möglicherweise seien diese vertauscht worden. „Das könnte aber auch den Patientinnen selbst passiert sein. Ein natürlicher Tod ist genauso wenig auszuschließen“, so Stoiser.

Die Staatsanwaltschaft Graz hat am Sonntag eine gerichtsmedizinische Obduktion samt pharmakologischer und toxikologischer Untersuchung in Auftrag gegeben. „Liegt tatsächlich eine Verwechslung vor, so werden wir Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung einleiten“, erklärt Staatsanwaltssprecher Hansjörg Bacher.