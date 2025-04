Maul- und Klauenseuche: Diese 24 Grenzübergänge sind ab heute zu

Aufgrund der in den angrenzenden Ländern Slowakei und Ungarn grassierenden Maul- und Klauenseuche (MKS) wurden in Österreich mit Samstag vorläufig 24 Grenzübergänge - drei in die Slowakei und 21 nach Ungarn - geschlossen. Die Sperre ist bis 20. Mai geplant. Grenzübertritte sind an den geschlossenen Übergängen verboten, erinnert die Landespolizeidirektion.

An den weiterhin offenen Grenzübergängen wurden im Burgenland und Niederösterreich Seuchenteppiche ausgelegt, um eine Einschleppung der Maul- und Klauenseuche über den Straßenweg möglichst zu verhindern. Dabei unterstützt das Bundesheer. Freitagabend hat es im Burgenland einen Assistenzeinsatz begonnen.