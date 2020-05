Maturareisen auf Schrumpfkurs

Tatsächlich dürften diese Zahlen zu hoch gegriffen sein. Ein Blick auf die Homepages der beiden Hotels bekräftigt dies. X-Jam feiert im Crystal Paraiso (übrigens ein Viereinhalbstern-Hotel statt dem versprochenen Fünfstern-Ressort) mit 658 Zimmern. Wie man hier angebliche 6800 Maturanten in zwei Wochen unterbringen will, erklärt man so: Das Hotel werde gerade ausgebaut. Allerdings wird auf der X-Jam-Homepage explizit versprochen, dass nicht mehr als 2000 Maturanten pro Woche untergebracht werden, das wären dann maximal 4000 Maturanten.

Das nur wenige Kilometer entfernte Crystal Admiral vom Summersplash gibt rund 2400 Betten in 840 Zimmern als Kapazität an. 9500 Maturanten werden hier wohl innerhalb von drei Wochen schwer Platz finden. Tunkel spricht davon, dass Kapazitäten (etwa für die Crew) in umliegenden Hotels gebucht wurden.