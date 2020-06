Masern-Alarm auf Kreuzfahrtschiff

Sonne, Meer und viel Erholung – das haben sich 113 Österreich erhofft, die im Februar auf der "Costa Pacifica" durchs Mittelmeer kreuzten. Doch nun drohen nach den Urlaubsfreuden Hautausschlag und Fieber, denn auf dem Kreuzfahrtschiff gab es Masern-Alarm. Das Gesundheitsministerium hat für die Reisenden nun sogar eine eigene Hotline einrichten lassen.

Am vergangenen Donnerstag legte das Schiff im italienischen Civitavecchia an. Zwei Österreicher verließen da den Kreuzer, 111 heimische Touristen waren schon ein paar Tage zuvor an Land gegangen. Vermutlich mit einem mulmigen Gefühl, denn es könnte sein, dass sie sich mit Masern angesteckt haben. Die Inkubationszeit beträgt rund 14 Tage.

Fest steht, dass 40 Mitglieder der Crew aufgrund der hoch ansteckenden Infektionskrankheit sofort isoliert werden mussten. "Sie wurden ärztlich versorgt", sagt ein Sprecher von " Costa Kreuzfahrten". Und die Passagiere seien "umgehend vom Kapitän über die Situation informiert worden", heißt es weiter.

Man habe zusätzliche Ärzte an Bord geholt, zudem seien alle Maßnahmen mit den zuständigen Behörden koordiniert worden. "Kein Passagier musste ins Krankenhaus gebracht werden", wird betont.