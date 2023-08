Mann legte aus Eifersucht Feuer in Villacher Mehrparteienhaus

Ein 56 Jahre alter Mann aus Rumänien hat bei der Polizei gestanden, am Mittwoch der vergangenen Woche im Stiegenhaus eines Villacher Mehrparteienhaus einen Brand gelegt zu haben. Er gab an, das Feuer aus Eifersucht entfacht zu haben, die Tat richtete sich gegen seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund. Bei dem Brand war niemand verletzt worden. Der 56-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.