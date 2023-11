Mann in Raab gestürzt: Alarmierung war Kinder-Streich

Die Beobachtung von Kindern, wonach ein Mann am Mittwoch im südoststeirischen Feldbach in der Nähe des Bahnhofs in die Raab gestürzt und abgetrieben worden sein soll, war erfunden.

Laut Polizei haben sich die Unmündigen im Alter von acht bis zehn Jahren bei Einzelbefragungen am Donnerstag zunehmend in Widersprüche verstrickt, bis sie zugaben, den Sturz frei erfunden zu haben. Sie wollten sich dabei einen Scherz mit ihrem Betreuer erlauben.