Mann attackierte in Steiermark Gerichtsvollzieher und Polizisten

Ein 39-jähriger Kroate hat am Montag in Frohnleiten (Steiermark) einen Gerichtsvollzieher attackiert und drei Polizisten verletzt. Der Gerichtsvollzieher wollte gegen 08.15 Uhr den Abbruch einer Ziegelmauer am Grundstück des Mannes vornehmen, der von Anfang an provokant und uneinsichtig agiert habe, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Gegen Ende der Arbeiten versetzte der Kroate dem Gerichtsvollzieher einen Stoß, weshalb anwesende Polizisten ihn festnahmen. Im Zuge der Amtshandlung verletzte der Grundstückseigentümer drei Beamte leicht, er selbst erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der 39-jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.