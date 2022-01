Mann attackierte im Bezirk Grieskirchen Verwandte und Polizei

Ein 25-jähriger Mann hat am Sonntag in seiner Wohnung im Bezirk Grieskirchen Familienmitglieder attackiert und teils verletzt. Später griff er auch Polizisten an, die ihn nur mit einem Pfefferspray zur Räson bringen konnten. Auslöser der Attacke war ein Streit, so die Polizei in einer Aussendung.

Zuerst schlug der 25-Jährige seiner 35-jährigen Schwester auf den Kopf. Ihr 42-jähriger Ehemann kam der Attackierten zu Hilfe, was ihn zum Ziel des Aggressors machte. Er wurde zu Boden gestoßen und am Kopf verletzt. Der 25-Jährige ging nun auf seine zweite, 21-jährige Schwester los und schlug auch ihr auf den Kopf. Die 35-Jährige und ihr Mann flüchteten unterdessen aus der Wohnung.

Auf Vater losgegangen

Der Angreifer schnappte sich ein Messer, rannte ihnen nach und bedrohte sie mit dem Umbringen. Seine Aggression galt nun seinem Vater, der sich ebenfalls im Freien befand. Der 25-Jährige sprang in sein Auto und fuhr auf seinen Vater los, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Allerdings stürzte der Mann über einen Abhang.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der 25-Jährige wieder in seiner Wohnung, gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester. Auf Läuten und Klopfen reagierte der Mann nicht, die Polizisten traten daraufhin die Tür ein, weil sie befürchteten, dass die Frau in Gefahr schwebte. Der 25-Jährige reagierte nicht auf Aufforderungen, nach draußen zu kommen. Stattdessen nahm er sich eine Tasse als Wurfgegenstand und zielte auf die Beamten. Diese setzten Pfefferspray ein und nahmen den 25-Jährigen fest. Er wurde in die Welser Justizanstalt eingeliefert. Der Schwager wurde wegen seiner Kopfverletzung ins Spital gebracht.