Zwei Männer streiten um Frau: Mit Gürtel gewürgt und mit Messer attackiert

Beziehungs-Aus nicht akzeptiert

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, handelte es sich beim 31-Jährigen um den nunmehrigen Ex-Lebensgefährten der 27-Jährigen. Sie hatte ihrem in Rumänien lebenden Partner am Samstagmorgen telefonisch das „Beziehungs-Aus“ mitgeteilt, nachdem sie sich in der Oststeiermark in einen anderen Erntehelfer (32) verliebt hatte.

Dies wollte der 31-Jährige offenbar nicht wahrhaben, woraufhin er unverzüglich in ein Taxi stieg und ins oststeirische Puch bei Weiz fuhr. Dort kam er sieben Stunden später mit einem rund 30 Zentimeter langen Messer bewaffnet an.

In der Folge schrie er lautstark umher, versuchte gewaltsam in das Haus einzudringen und bedrohte den 32-Jährigen mit dem Umbringen. Auch ein im Hof stehendes Fahrzeug beschädigte der wild gestikulierende 31-Jährige. Dabei dürfte er sich selbst Verletzungen zugefügt haben.