Männer mit Messer bedroht: 41-Jähriger in Kärnten festgenommen
Ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt vorläufig festgenommen worden. Der Kosovare soll zunächst einen 18-jährigen Einheimischen vor einem Lokal und eineinhalb Stunden später einen 35-Jährigen vor einem weiteren Innenstadtlokal jeweils mit einem Messer nach verbalen Auseinandersetzungen bedroht haben, berichtete die Polizei.
Die Ermittler stellten bei dem Beschuldigten ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimeter sicher.
Im Polizeianhaltezentrum
Dabei handle es sich um die Tatwaffe, der 41-Jährige habe zudem eindeutig als Tatverdächtiger der zwei gefährlichen Drohungen identifiziert werden können, hieß es. Der Kosovare wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt. Am Samstag sollen sowohl er als auch die beiden Opfer sowie Zeugen befragt werden.
Die erste mutmaßliche Tat hatte sich kurz nach 1.00 Uhr ereignet, die zweite gegen 2.30 Uhr. Auf die Spur des geflüchteten 41-Jährigen kam die Exekutive übrigens aufgrund der Personenbeschreibung durch das 35-jährige Opfer. Zuvor, nach dem ersten Vorfall, war eine Sofortfahndung noch ergebnislos verlaufen.
Kommentare