Männer mit Messer bedroht: 41-Jähriger in Kärnten festgenommen

Ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt vorläufig festgenommen worden. Der Kosovare soll zunächst einen 18-jährigen Einheimischen vor einem Lokal und eineinhalb Stunden später einen 35-Jährigen vor einem weiteren Innenstadtlokal jeweils mit einem Messer nach verbalen Auseinandersetzungen bedroht haben, berichtete die Polizei.

Die Ermittler stellten bei dem Beschuldigten ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimeter sicher.