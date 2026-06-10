17-Jährige verfolgt Mann, der sie belästigt

Eine 17-jährige Schülerin hat Zivilcourage bewiesen und dazu beigetragen, dass ein Mann, der sie belästigt hatte, festgenommen wurde. Es ist der 16. April 2026. Die 17-jährige Anna* sitzt an diesem Tag im Zug von Purkersdorf Richtung Westen, als sich ein älterer Mann neben sie setzt. Sie ist gerade am Heimweg von ihrem Freund. "Auf den Vierersitz daneben hat sich ein Mann gesetzt und ich habe seitlich gesehen, dass er mich immer wieder angeschaut hat. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl und ich dachte mir, irgendetwas ist da falsch", sagt Anna. Als sie das nächste Mal zu ihm hinüber sieht, packt er sein Geschlechtsteil aus und fängt an, daran zu hantieren. Die Schülerin schreit ihn lautstark an und fordert ihn auf, damit aufzuhören.

Als sie eine andere Frau in der Bahn um Hilfe bittet, hätte diese bloß gemeint, dass sie den Schienenersatzverkehr erwischen müsse und soll ihr die Hilfe verweigert haben. Der Mann will unterdessen im Zug flüchten, doch Anna läuft ihm nach und fotografiert ihn, außerdem nimmt sie Kontakt mit der Polizei auf. Der Mann verlässt den Zug schließlich in der Station Pressbaum-Tullnerbach und flüchtet zu Fuß weiter. Marie gibt der Polizei telefonisch genaue Angaben zur Fluchtrichtung und schickt ihnen das Bild. Tatsächlich kann der Mann deshalb unmittelbarer Nähe gefasst werden.

Anna wird von der Oma ihres Freundes für den „Preis für Zivilcourage“ nominiert, sie schreibt:

„Ich finde, das Mädchen hat Mut gezeigt, sich nicht durch „Wegseher“ verängstigen lassen. Sie hat in einer so schlimmen Situation dennoch klaren Kopf bewahrt. Sie hat zielstrebig und konsequent alles getan, um diesen Mann seiner Verantwortung zuzuführen – und damit anderen Frauen schlimme Erlebnisse erspart bleiben. Solche Männer müssen mal anfangen sich respektvoll Frauen gegenüber zu verhalten!“

Anna heißt eigentlich anders und möchte lieber anonym bleiben. Ihre Zivilcourage bleibt aber auf jeden Fall in Erinnerung.

KURIER und ServusTV

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr verleiht ServusTV außerdem auch 2026 wieder gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem KURIER als exklusivem Medienpartner den „Fahndung Österreich – Preis für Zivilcourage“. Im Rahmen der Live-Sendung „Fahndung Österreich“ werden nominierte Personen und ihre mutigen Taten vorgestellt. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundeskriminalamts, des KURIER und von ServusTV bewertet die eingereichten Fälle und kürt daraus die Preisträgerin beziehungsweise den Preisträger. Falls Sie eine Person kennen, die Sie ebenfalls nominieren möchten, dann tun Sie dies unter zivilcourage@kurier.at.

Die Nominierung sehen Sie in der Sendung "Fahndung Österreich" am Mittwoch, den 10.06., live ab 20:15 Uhr auf ServusTV. Außerdem sehen Sie in dieser Sendung sechs bis dato ungelöste Kriminalfälle:

Prostituierten-Mord in Linz Die Linzer Altstadt ist im Jahr 1985 Schauplatz eines bis heute ungeklärten Prostituierten-Mordes. Das Opfer ist die damals 25-jährige Prostituierte Gabriele B. aus dem Mühlviertel. Ihre Leiche wird am 18. Oktober 1985 in ihrer Unterkunft aufgefunden, die Frau wurde erwürgt und in ihrer Brust steckt eine Stricknadel. Der Mord passierte vermutlich bereits am 15. Oktober, denn da wird Gabriele B. zuletzt gesehen, als sie in den Morgenstunden in Begleitung eines Mannes ein Lokal verlässt. „Fahndung Österreich“ stellt den Fall nach, um neue Hinweise in dem Cold-Case zu erlangen. Besonders wichtig könnte eine am Tatort zurückgelassene Herren-Uhr sein.



Betrug mit Fake-Urlaubsunterkünften

Der langersehnte Urlaub steht für viele Österreicher vor der Tür – das ruft leider auch Betrüger auf den Plan. So häufen sich Vorfälle mit Fake-Urlaubsunterkünften: Die späteren Opfer entdecken online ein Angebot für eine Luxus-Villa, es wird mit günstigen Preisen und beeindruckenden Fotos gelockt. Die Interessenten treten mit dem vermeintlichen Vermieter in Kontakt, zunächst wirkt alles seriös und ein Mietvertrag wird unterzeichnet. Die Opfer müssen im Voraus bezahlen. Doch wenn die Urlauber schließlich bei der Unterkunft ankommen, folgt das böse Erwachen, denn entweder die Unterkunft existiert gar nicht oder es handelt sich um ein Objekt, das nicht vermietet wird.



Leichenfund in der Steiermark

Das Landeskriminalamt Steiermark bittet die Zuseher um Hilfe bei der Identifizierung einer unbekannten Leiche. Der Fund des Toten in einem Waldstück im Bretsteingraben im Bezirk Murtal wird im Mai 2025 gemeldet, doch es stellt sich heraus, dass er bereits mehrere Jahre dort gelegen ist. Aufgrund des bereits stark verwesten Zustandes kann keine eindeutige Todesursache mehr festgestellt werden. Es handelt sich um einen Mann im Alter von 50-60 Jahren, er trägt Radkleidung, und in dem Wald kann auch ein Fahrrad sichergestellt werden. Bei „Fahndung Österreich“ präsentieren die Beamten den aktuellen Stand der Ermittlungen und erklären eine mögliche Verbindung nach Deutschland.



Baustellen-Diebe im Burgenland und in Niederösterreich

Außerdem wird in dieser Folge nach gleich mehreren Baustellen-Dieben gefahndet: einerseits nach 2 Tätern, die im September 2024 in einen Baustellen-Container in Oberwart im Burgenland einbrechen und Werkzeug stehlen. Womit die Männer nicht rechnen: der Container ist videoüberwacht und so gibt es gute Fahndungsbilder der Einbrecher. Andererseits suchen wir nach dem oder den Tätern, die für einen folgenschweren Diebstahl in Krems im November 2025 verantwortlich sind. Auf dem Gelände des neuen Hallenbades werden zahlreiche Elektro- und Datenkabel beschädigt sowie hochwertige Kupferleitungen gestohlen. Eine Bauverzögerung ist die Folge.



Gestohlenes Dental-Zubehör im Wert von über 600.000 Euro

Im März 2025 brechen mindestens zwei Täter Fenster einer Lagerhalle in Lustenau auf, in der Dental-Zubehör aufbewahrt wird. Sie durchsuchen den Aufbewahrungsort und verschwinden mit mehreren Instrumenten wieder. Die Diebe scheinen gut informiert zu sein und stehlen ausschließlich hochpreisige Produkte im Wert von über 600 000 Euro. Nach dem Diebstahl fliehen sie in einem Auto, das auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Die Polizei geht von hochprofessionellen Tätern aus.



Tankstellen-Räuber in Wien

In Wien schlagen zwei Tankstellen-Räuber doppelt zu. In der Nacht von 30.09.2025 auf 01.10.2025 überfallen die Männer eine Tankstelle am Kaisermühlendamm. Nur wenige Wochen später rauben sie in den Abendstunden des 10.11.2025 eine Tankstelle am Biberhaufenweg aus. In beiden Fällen gehen die Täter auf dieselbe Art und Weise vor: Vermummt und mit vermeintlich echten Schusswaffen bewaffnet, betreten sie die Tankstellen. Während einer von ihnen im Eingangsbereich stehen bleibt, bedroht der andere die Angestellten und zwingt sie dazu, das gesamte Bargeld aus der Kassa in mitgebrachte Rucksäcke zu packen. Die Täter flüchten zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Danach verliert sich die Spur. Die Polizei kann Lichtbilder sichern und fahndet nun nach den Männern.