Illegale Beauty-Eingriffe in Österreich

Der Wunsch nach Schönheit boomt. Botox, Hyaluron und andere ästhetische Eingriffe gehören längst zum Alltag vieler Menschen. Was früher Prominenten vorbehalten war, wird heute auf Social Media millionenfach beworben – oft zu Dumpingpreisen und mit dem Versprechen schneller Perfektion. Doch parallel zum Schönheitsboom wächst auch ein gefährlicher Schattenmarkt.

In Wien wurden allein 2025 mehrere illegale Schönheitskliniken aufgedeckt. Experten warnen vor einer hohen Dunkelziffer. Behandlungen würden zunehmend in Hinterzimmern, privaten Wohnungen oder Nagelstudios angeboten – häufig von Personen ohne medizinische Ausbildung. Die Folgen können dramatisch sein: Entzündungen, dauerhafte Verunstaltungen, Nervenschäden oder sogar lebensbedrohliche Komplikationen.

Die ServusTV-Sendung „Fahndung Spezial“ widmet sich diesem Problem. Im Zentrum stehen zwei Fälle aus Wien, die zeigen, wie riskant der illegale Beauty-Markt geworden ist.

In einem Fall soll ein Beauty-Institut, betrieben von zwei Schwestern, über längere Zeit ästhetische Eingriffe ohne entsprechende medizinische Qualifikation durchgeführt haben. Im zweiten Fall führte ein vermeintlicher Arzt aus Georgien Eingriffe in einer Wiener Wohnung durch. Eine Patientin erlitt dabei lebensbedrohliche Folgen. Zu sehen ist „Fahndung Spezial“ auf ServusTV am Mittwoch, 13. Mai, ab 20.15 Uhr.

KURIER und Servus TV

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr verleiht ServusTV außerdem auch 2026 wieder gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem KURIER als exklusivem Medienpartner den „Fahndung Österreich – Preis für Zivilcourage“. Im Rahmen der Live-Sendung „Fahndung Österreich“ werden nominierte Personen und ihre mutigen Taten vorgestellt. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundeskriminalamts, des KURIER und von ServusTV bewertet die eingereichten Fälle und kürt daraus die Preisträgerin beziehungsweise den Preisträger.

Der „Fahndung Österreich – Preis für Zivilcourage“ wird im Dezember 2026 bei ServusTV verliehen. Die Auszeichnung ist wie bereits im Vorjahr mit zwei Philharmoniker-Goldmünzen im Gesamtwert von derzeit rund 8.000 Euro dotiert. Nominierungen sind ab sofort unter zivilcourage@kurier.at möglich.