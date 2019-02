Ludwig-Brief an Bezirkschefs: "Mache mir Sorgen um Polizei"

In so mancher Bezirksvorstehung hat sich dieser Tage dem Vernehmen nach hektisches Treiben breitgemacht. Der Grund: Es gab Post vom Bürgermeister. Michael Ludwig ( SPÖ) wendet sich derzeit in einem Brief an alle 23 Bezirke.

Was die Bezirkschefs zu lesen bekommen, ist Ludwigs nächster Anlauf, beim Thema Sicherheit der Regierung und besonders Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) die Stirn zu bieten: „ Mir ist bewusst, dass die Wiener Polizei derzeit in die Kompetenz des Bundes fällt“, steht wohlformuliert zu lesen. Mit dem Wort „derzeit“ nimmt er – Beobachter der politischen Debatte wissen es – Bezug auf seinen jüngsten Vorschlag, die Polizei in die Kompetenzen der Stadt zu überführen.