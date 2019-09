Lotto wird 33: Das A bis Z des Glücksspiels

Das Spiel Euromillionen ist in der österreichischen Lottogeschichte noch relativ jung. Seit 2004 können die Spieler hierzulande auf das ganz große Geld hoffen. Zur Erinnerung: Bei der Ziehung am Dienstag geht es um 173 Millionen Euro. Aber auch beim Lotto 6 aus 45 liegen am Mittwoch fünf Millionen Euro im Pot. Der macht nicht nur die Gewinner froh, sondern ist auch für die Finanzen der Österreichischen Lotterien ein Grund zur Freude. In den 33 Jahren Lotto betrug der Umsatz 17,8 Milliarden Euro. An die Gewinner wurden in dieser Zeit 8,1 Milliarden Euro ausbezahlt. Der Höchstgewinn, den die Lotterien 2008 an einen Kärntner liefern mussten, waren 55 Millionen Euro. Bei Lotto 6 aus 45 betrug der höchste ausbezahlte Einzelgewinn 15 Millionen Euro.