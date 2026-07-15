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Österreich

Erstmals Lotto-Achtfachjackpot: Es geht um zwölf Millionen Euro

Neuer Meilenstein im Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien.
15.07.2026, 20:58

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Lottokugeln

Die Sensation ist perfekt, und das Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien – das Unternehmen wurden Anfang Juli 40 Jahre alt – wird mit einem historischen Meilenstein gebührend gefeiert: Bei der Ziehung am Mittwoch hat es erneut keinen Sechser gegeben, und es gibt erstmals einen Achtfachjackpot, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. 

Dabei wird es ersten Hochrechnungen zufolge um rund 12 Millionen Euro gehen.

Wie die Regierung das Lotto-Monopol weiterhin schützt

Zwar haben die Lottospieler den insgesamt neunten Siebenfachjackpot mit 6,7 Millionen Tipps in Angriff genommen, der richtige mit der Kombination 4, 14, 27, 32, 38 und 45 war jedoch nicht dabei.

Lotto Österreich
Agenturen, jde  | 

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