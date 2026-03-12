Lotto "6 aus 45"

Sechsfachjackpot geknackt: Glückspilz um 7,7 Mio. Euro reicher

4, 14, 18, 25, 27 und 35 - diese Gewinnzahlen bei Lotto "6 aus 45" machen einen Glückspilz zum Multi-Millionär.
12.03.2026, 07:19

Der 20. Sechsfachjackpot in 40 Jahren Lotto "6 aus 45" hat eine Gewinnerin bzw. einen Gewinner gefunden. Ein Glückspilz, der seine Tipps auf der Spieleplattform win2day abgegeben hatte, beendete die Jackpot-Serie mit einem Solo-Sechser und erhält dafür exakt 7.712.071,80 Euro.

Der Gewinn wurde mittels Normalschein erzielt. Platziert wurden die "sechs Richtigen" – 4, 14, 18, 25, 27 und 35 – gleich in den ersten von drei gespielten Tipps.

Für die Ziehung wurden 5,9 Millionen Tipps abgegeben.

APA OTS, sif 

