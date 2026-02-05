Millionenschwer: Wiener knackt Lotto-Jackpot im Alleingang
Zusammenfassung
- Ein Wiener hat am 4. Februar den Fünffachjackpot im Lotto "6 aus 45" geknackt und gewinnt 6,1 Millionen Euro.
- Ein Salzburger gewann beim LottoPlus 423.000 Euro, der Joker blieb unbesetzt und bietet nun 400.000 Euro.
- Der höchste Einzelgewinn in Österreich liegt bei 14,9 Millionen Euro aus dem Siebenfachjackpot 2018.
Aufgrund einer technischen Störung verzögerte sich die Bestätigung der Zahlen, um 22 Uhr war es dann so weit: 2, 18, 25, 26, 30 und 43, mit der Zusatzzahl 1, lauteten die Zahlen der Lotto-Ziehung von Mittwoch.
Ein Spieler aus Wien tippte alle Zahlen richtig und darf sich nun über 6,1 Millionen Euro freuen.
Ein Salzburger räumte bei LottoPlus ab: Satte 423.000 Euro gingen an den Glückspilz.
Historischer Siebenfachjackpot 2018
Wer noch sein Glück beim Lotto-Spielen versuchen möchte, hat am Freitag die Möglichkeit dazu, denn bei der gestrigen Ziehung am 4.2.2026 wurde der Joker nicht geknackt. Ganze 400.000 Euro liegen hier im Topf.
Der höchste Einzelgewinn in Österreich wurde im November 2018 erzielt, als sich ein Waldviertler mit einem Siebenfachjackpot 14,9 Millionen Euro mit einem Sologewinn holte.
