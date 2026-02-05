Millionenschwer: Wiener knackt Lotto-Jackpot im Alleingang

Aufgrund einer technischen Störung verzögerte sich die Bestätigung der Zahlen, um 22 Uhr war es dann so weit: 2, 18, 25, 26, 30 und 43, mit der Zusatzzahl 1, lauteten die Zahlen der Lotto-Ziehung von Mittwoch.

Ein Spieler aus Wien tippte alle Zahlen richtig und darf sich nun über 6,1 Millionen Euro freuen.

Ein Salzburger räumte bei LottoPlus ab: Satte 423.000 Euro gingen an den Glückspilz.