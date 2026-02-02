Sechs Millionen Euro: Fünffachjackpot wartet bei Lotto "6 aus 45"
Zusammenfassung
- Am Mittwoch wartet beim Lotto ein Fünffachjackpot mit 6 Millionen Euro, da erneut niemand die sechs Richtigen getippt hat.
- Vier Gewinner beim Fünfer mit Zusatzzahl erhalten jeweils rund 43.000 Euro, zwei LottoPlus-Sechser gehen nach Vorarlberg und Salzburg mit je über 181.000 Euro.
- Ein Solo-Joker aus Kärnten gewinnt mehr als 276.000 Euro; die nächste LottoPlus-Runde bietet rund 350.000 Euro.
Der erste Vierfachjackpot des Jahres hat sich gleich zum ersten Fünffachjackpot 2026 weiterentwickelt. Denn auch am Sonntag hatte niemand die “sechs Richtigen” (4, 5, 6, 11, 32, 35, ZZ: 9) auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Am Mittwoch warten im Topf für den Sechser bereits 6 Millionen Euro.
Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen gleich vier Gewinner. Je dreimal wurde ein Fünfer mit Zusatzzahl im Burgenland abgegeben, bei allen Dreien fehlte jeweils die Zahl 32 auf den Sechser. Der vierte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Wien getippt. Alle vier Gewinner erhalten jeweils etwas mehr 43.000 Euro.
LottoPlus
Für die LottoPlus Ziehung (5 , 6, 18, 36, 42, 43) am Sonntag wurden dieses Mal zwei richtige Sechser-Tipps abgegeben. Ein LottoPlus Sechser geht nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg. In Vorarlberg war es der zehnte von 15 Tipps, auf dem die richtige Kombination angekreuzt war, in Salzburg war der zweite von zehn Quicktipps erfolgreich. Die beiden LottoPlus Sechser sind jeweils etwas mehr als 181.000 Euro schwer. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde am Mittwoch wird es um rund 350.000 Euro gehen.
Joker
Beim Joker war am Sonntag das “Ja” und die richtige Joker-Kombination (0 5 1 2 6 2) auf einem EuroMillionen Tippschein zu finden. Der Solo-Gewinn geht hier nach Kärnten, der oder die Gewinner:in darf sich über mehr als 276.000 Euro Gewinn freuen.
Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.
Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 1. Februar 2026, finden Sie HIER (externer Link)
