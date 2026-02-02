Sechs Millionen Euro: Fünffachjackpot wartet bei Lotto "6 aus 45"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der erste Vierfachjackpot des Jahres hat sich gleich zum ersten Fünffachjackpot 2026 weiterentwickelt. Denn auch am Sonntag hatte niemand die “sechs Richtigen” (4, 5, 6, 11, 32, 35, ZZ: 9) auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Am Mittwoch warten im Topf für den Sechser bereits 6 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen gleich vier Gewinner. Je dreimal wurde ein Fünfer mit Zusatzzahl im Burgenland abgegeben, bei allen Dreien fehlte jeweils die Zahl 32 auf den Sechser. Der vierte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Wien getippt. Alle vier Gewinner erhalten jeweils etwas mehr 43.000 Euro.

LottoPlus Für die LottoPlus Ziehung (5 , 6, 18, 36, 42, 43) am Sonntag wurden dieses Mal zwei richtige Sechser-Tipps abgegeben. Ein LottoPlus Sechser geht nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg. In Vorarlberg war es der zehnte von 15 Tipps, auf dem die richtige Kombination angekreuzt war, in Salzburg war der zweite von zehn Quicktipps erfolgreich. Die beiden LottoPlus Sechser sind jeweils etwas mehr als 181.000 Euro schwer. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde am Mittwoch wird es um rund 350.000 Euro gehen.