Die 65-jährige Sue Strong hatte beim Kauf einer Pizza in ihrer Mittagspause die Eingebung, ein Lottolos zu erwerben. Ihre Intuition hat sich bezahlt gemacht, denn die US-Amerikanerin knackte den Jackpot.

Während Pizza-Pause: Frau knackt Jackpot Strong konnte mit dem Gewinnerlos 822.159 US-Dollar (circa 706.826 Euro) gewinnen. Die Erkenntnis, dass sie gewonnen hat, hatte Strong noch während des Essens. Sie verfolgte die Ziehung der Lottozahlen auf ihrem Handy. Zu dem Gewinn sagte die 65-Jährige gegenüber der Michigan Lottery: "Es war nervenaufreibend und aufregend, und um ehrlich zu sein, habe ich seitdem kaum geschlafen!"