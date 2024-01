2 Löwen in Tierwelt Herberstein eingeschläfert

Die Löwenbrüder wurden am 16. November 2019 in der Tierwelt Herberstein geboren und bildeten gemeinsam mit ihren Eltern Caesar und Amira sowie den im September 2023 verendeten Bruder Maximus das Löwenrudel. "Ob es in Herberstein wieder Löwennachwuchs geben soll, ist derzeit noch offen. Dies werden auch die Ergebnisse der Obduktion zeigen," so Pichler.