Lkw-Unfälle in Österreich: Höchster Wert seit 10 Jahren

Die Zahl der Todesopfer bei Lkw-Unfällen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Laut Daten der Statistik Austria, die die Mobilitätsorganisation VCÖ ausgewertet hat, kamen 2025 insgesamt 73 Menschen bei Kollisionen mit Lastkraftwagen ums Leben – 31 mehr als im Jahr davor. Das entspricht einem Anstieg von 74 Prozent.

Besonders betroffen war Niederösterreich mit 25 Todesopfern. Insgesamt war laut VCÖ jeder sechste Verkehrstote im Vorjahr Folge eines Unfalls mit einem Lkw.

Höchster Wert seit 10 Jahren

„Die Zahl der Todesopfer durch Lkw-Unfälle stieg auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2016“, erklärte VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Zwar bedeute die Beteiligung eines Lasters nicht automatisch, dass der Unfall auch vom Lkw-Lenker verursacht wurde. Aufgrund der großen Masse seien Schwerfahrzeuge jedoch besonders gefährliche Unfallgegner.