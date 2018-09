Lithium-Projekt in Kärnten: Stift legt sich quer

Am Mittwoch startete das Unternehmen European Lithium selbst einen Versuch und nahm mit den Verantwortlichen des Stifts Gespräche wegen eines Kaufs der Liegenschaft auf. Firmenvorstand Dietrich Wanke und Christian Ragger, der Kärntner Anwalt von European Lithium, bissen sich bei den Benediktinern jedoch ebenfalls die Zähne aus. „Die Stiftsherren wollen nicht verkaufen. Derartige Eigentumsüberlegungen sind in Restösterreich nicht ungewöhnlich, in Kärnten hingegen schon“, sagt der ehemalige Kärntner FPÖ-Chef. Aber es werde weiter nach einer Lösung gesucht.