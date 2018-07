Letzte Runde, Sperrstunde: Wien und seine strengen Regeln

Proteste in der Innenstadt waren zumindest bisher der unkomplizierteste Weg, Versammlungen abzuhalten. Plant man eine Veranstaltung, ist der Aufwand weitaus höher. Die Macht der Bürokratie mussten die Veranstalter von „Tanz durch den Tag“ 2017 leidvoll erfahren. Die Genehmigungen für das privat organisierte Kunst- und Kulturfestival auf der Donauinsel zu bekommen, hatte über ein halbes Jahr gedauert. Am Tag der Veranstaltung wurde den tausenden Besuchern dann um 22 Uhr die Musik abgedreht, obwohl zuvor die Sperrstunde bis Mitternacht vereinbart gewesen war. Beispiele wie dieses sind ein Grund, warum es in der Eventbranche Nachwuchssorgen gibt.

Politisch engagieren sich die Neos für mehr Freiheit beim Feiern. Die Pinken wollen einen Wiener Nachtbürgermeister. Der könnte die Nachtwirtschaft mit Behörden und Polizei vernetzen und als Anlaufstelle für Veranstalter dienen.

Die Partei luden diese Woche den Züricher Nachtstadtrat Alexander Bücheli zum Gespräch ein, wo er vom Schweizer Konzept der Jugendbewilligung erzählte: „Bei uns können junge Menschen an öffentlichen Plätzen kostenfrei Partys mit bis zu 400 Gästen veranstalten. Voraussetzung ist nur, dass der Platz wieder so verlassen wird, wie er vorher war.“ Die Veranstalter dürfen auch Alkohol ausschenken, die Polizei stellt Personal zur Verfügung. „Das Gute daran ist, wenn sich ein Anrainer beschwert, kann die Polizei immer sagen, dass es eine Genehmigung gibt und alles legal ist. In einer Stadt muss man eben auch mit einem gewissen Lärmpegel rechnen. Wenn man an eine Autobahn zieht, ist einem auch klar, dass es dort laut ist“, sagt Bücheli.

Zürich hat im Rahmen der Nacht-Initiative auch andere erfolgreiche Konzepte geschaffen. „Wir haben den Tag der offenen Klubtür. Nachbarn und Eltern von Jugendlichen können sich an einem Nachmittag in die Clubs kommen und sich selbst ein Bild machen“, sagt der Zürcher Nachtstadtrat. Außerdem gibt es in Zürcher Clubs keine Sperrstunde. „Jeder kann zusperren, wann er möchte. So kann man auch erst am Morgen feiern gehen, wenn die Musik keinen mehr stört“, sagt Bücheli.