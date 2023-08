"Letzte Generation" bittet um Spenden für Gerichtskosten

Basis für den Antrag war eine Aktion der "Letzten Generation" beim Pallas-Athene-Brunnen vor dem Parlament am 4. Mai. Damals hatten die Aktivisten grünen Farbstoff in den Brunnen gekippt. Beinahe wäre es damit zum ersten Strafprozess in Wien gegen Mitglieder der "Letzten Generation" in Zusammenhang mit Protesten gekommen. Doch das Verfahren wurde eingestellt.

Protest auf der Brennerautobahn

Auch der Protest auf der Brennerautobahn (A13) Mitte Juni hatte für die Klimaaktivisten keine strafrechtlichen Konsequenzen zur Folge. Man habe kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da kein Anfangsverdacht auf eine gerichtlich strafbare Handlung bestanden habe, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck damals.

