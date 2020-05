Für die neue Heimat bei Olympia in Rio laufen

Den Wings for Life World Run hat er heuer zum zweiten Mal in Folge gewonnen. 101.000 Menschen nahmen daran weltweit zugunsten der Rückenmarkforschung teil. Weil er als Asylwerber das Land nicht verlassen durfte, konnte er den Preis, eine 30-tägige Weltreise, im Vorjahr nicht antreten. "Es wird heuer vorerst auch nicht gehen", meint Ketema. Trotz eines Konventionsreisepasses, den er aufgrund des Asylbescheids bekommen hat. "Es passt nicht in meinen Trainingsplan", erklärt Ketema. Er will zu Olympia. "Für meine neue Heimat Österreich."

30 Kilometer um 6 Uhr morgens. Auch während der Zeit in einer Unterkunft für Asylwerber in Greifenstein an der Donau war das oft sein Pensum. Dann zum Deutschkurs, am Abend wieder laufen. Oft hat er Training und Lernen auch verbunden, schrieb sich Vokabeln auf die Hand, wiederholte auf der Laufstrecke. Knapp zwei Jahre, nachdem er nach Österreich gekommen ist, gibt er seine Interviews mittlerweile auch im Fernsehen auf Deutsch, wechselt manchmal zur Sicherheit ins Englische.

"Es ist ein wunderschönes Land zum Laufen. Nur im Winter ist es für die Atemwege schwierig, aber krank war ich nie", meint Ketema. In Greifenstein winkten ihm die Leute aus den Gärten schon zu. Seit kurzem wohnt er in einer 25-Wohnung in Wien. "Dort habe ich auch die nötige Ruhe". Im Viermannzimmer in Greifenstein war das oft anders. In der Lobau, manchmal auch im Prater, spult er die Kilometer ab.

Sein Betreuer Harald Fritz von ausdauercoach.at ist zuversichtlich: "Ein Einbürgerungsverfahren läuft. Österreich hat keinen Läufer seiner Qualität." Ein kleiner Nachteil: "In Kenia trainieren die besten Läufer gemeinsam. Lema wäre dafür offen, aber es findet sich niemand".

Das Olympialimit von 2:14:00 wird Ketema erstmals beim Rio Marathon im Juli zu knacken versuchen. Seine bisherige Marathon-Bestzeit liegt nur knapp darüber.